Leonhardt sagte MDR Thüringen, der Lauf sei wegen des Schlafentzugs und der extremen Kälte besonders anstrengend gewesen. Bei dem Lauf, kontrolliert vom Rekord Institut Deutschland, ist keine Geschwindigkeit vorgegeben. Die Teilnehmer müssen aber pausenlos in Bewegung bleiben und die Treppe hoch sowie wieder herunter laufen. Dirk Leonhardt und Judith Gebkea Strich haben die 86 Treppenstufen in Gelnhausen-Haitz auf der sogenannten "Himmelsleiter" 800 Mal absolviert und damit fast 10.000 Meter Höhenunterschied bewältigt.

Der Rekordlauf war der Kinderklinik der Main-Kinzig-Kliniken in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreises gewidmet. Über 1.000 Euro an Spenden sind gesammelt worden. Der Extremsportler Dirk Leonhardt hatte im letzten Jahr den Weltrekord für den längsten Triathlon gebrochen. Zuvor war ein 24-Stunden-Lauf im hessischen Rodgau seine längste ununterbrochene Laufeinheit. Leonhardt ist in Eisenach geboren und in Lengenfeld unterm Stein im Unstrut-Hainich Kreis aufgewachsen.