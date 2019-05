Gewerkschafter Uwe Laubach Bildrechte: dpa

Laubach sagte, er habe so etwas noch nicht erlebt. So sei es eigentlich üblich, dass ein Autohersteller ungefähr ein Jahr vor Produktionsstart eines neuen Modells mit den Zulieferern die entsprechenden Verträge abschließt. Beim Start des Grandland werde aber alles mit heißer Nadel gestrickt. Im schlimmsten Fall drohten in den nächsten Wochen Betriebsschließungen. In einer Firma mit 40 Beschäftigten sei sogar schon ein Sozialplan aufgestellt worden.



Nach Angaben von Laubach steht die gesamte Thüringer Autozulieferindustrie vor einem Umbruch. Manche Betriebe würden den Wechsel zur Elektromobilität nicht bewältigen. Hier sei auch die Politik gefordert. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte, das Land sei bereit, zu helfen. Etwa beim Umstieg auf neue Antriebstechnologien und der Qualifizierung der Mitarbeiter.