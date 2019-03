Für Jo West von den Grünen dagegen war es ein "toller Tag", weil es im Stadtrat zuletzt so viel Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft gegeben habe. Gleich mehrere Redner erklärten, der Stadtrat sende mit dem Beschluss ein Signal der Geschlossenheit – in den Wartburgkreis, aber auch nach Erfurt. Denn jetzt liegt der Ball beim Landtag, der noch bis zum Herbst ein Fusionsgesetz beschließen soll.

Den Kompromiss hatte die CDU ermöglicht. Von einer "vermittelnden Lösung" sprach Fraktionschef Raymond Walk. Im Februar hatte die Fraktion eine Beschlussvorschlag vorgelegt, die noch mehrmals verändert wurde - immer abgestimmt sowohl mit dem Landkreis als auch der Landesregierung. Die letzte Änderung gab es vor wenigen Tagen in einem entscheidenden Punkt: Danach bleiben die Schulen und die Musikschule auch künftig in städtischer Trägerschaft - so, wie ursprünglich mit dem Landkreis vereinbart. Darauf hatten gleich mehrere Fraktionen bestanden, um zustimmen zu können. Die CDU gab nach: Politik müsse sich am Machbaren orientieren, so Walk.