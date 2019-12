In der Conrad Ekhof Schule in Gotha gab es am Donnerstagmittag einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Laut Landespolizeiinspektion wurde in der Regelschule ein bislang unbekannter Stoff versprüht.

Bisher ist noch nicht bekannt, um welche Substanz es sich handelt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Deutzmann