Center Parcs verhandelt über Ferienanlage in Thüringen

Das französische Mutterunternehmen Groupe Pierre & Vacances Center Parcs hatte in der Vergangenheit wiederholt Thüringen als interessanten Standort für eine Feriensiedlung bezeichnet. Auf eine aktuelle MDR-Anfrage erklärte eine Sprecherin des Unternehmens, es gebe mehrere mögliche Standorte in Thüringen und deutschlandweit. Das Unternehmen schaue immer nach neuen Möglichkeiten, aber wann etwas konkret werde, lasse sich noch nicht sagen. Jeder Center Parc verfügt über mehrere hundert Ferienhäuser, ein tropisches Erlebnisbad, Indoor-Spielplätze, Sportbereiche, Läden und Restaurants. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen konzentriert sich das Interesse auf das von der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) sanierte sogenannte Muna-Gelände zwischen Ohrdruf, Wölfis und Crawinkel im Landkreis Gotha. Für das Areal sprechen unter anderem die verkehrsgünstige Lage unweit der A4 und die Nähe zum Thüringer Wald. Außerdem hatte Center Parcs bereits im Jahr 2005 Pläne für eine Ferienanlage auf dem Gelände verfolgt. Nach intensiven Verhandlungen mit dem Land war das Vorhaben damals jedoch auf Eis gelegt worden.

Gerade erst hat Center Parcs ein früheres Militärgelände übernommen. Der neueste Center Parc im Allgäu ist auf einem ehemaligen Bundeswehr-Munitionsdepot in Leutkirch in Baden-Württemberg entstanden. Für rund 350 Millionen Euro wurde ein Feriendorf mit 1.000 Ferienhäusern, Restaurants, tropischem Spaßbad, Spielplätzen und Sporteinrichtungen errichtet. Im Oktober werden die ersten Gäste erwartet. Von bis zu 1.000 neuen Arbeitsplätzen ist die Rede. Zur Finanzierung der Anlagen verkauft Center Parcs die Ferienhäuser an Privatanleger und Investoren und übernimmt langfristig die Vermietung und Instandhaltung. Ob auch mit solch einem Modell eine Neuansiedlung in Thüringen gefördert werden könnte, müsste nach Angaben des Wirtschaftsministeriums im Einzelfall erst geprüft werden. Grundsätzlich sei bei einer touristischen Großinvestition eine Förderung von bis zu zehn Prozent denkbar. Europaweit betreibt Center Parcs mehr als 20 Ferienparks, davon sechs in Deutschland.