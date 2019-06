Der Naturschutzbund NABU hat am Dienstag die Agrar GmbH in Gamstädt als besonders schwalbenfreundlich ausgezeichnet. Am Verwaltungsgebäude hängen 20 Mehlschwalbennester, weitere 25 an den Kuhställen. Rauchschwalben nisten in den Maschinengaragen und im Stall für die Kälberaufzucht. Dafür bekommt der Betrieb eine Plakette als schwalbenfreundliches Haus. In den vergangenen Jahren hat der NABU nach eigenen Angaben in Thüringen mehr als 1.300 dieser Plaketten vergeben. Damit soll Menschen gedankt werden, die Schwalben an ihrem Haus dulden.

NABU-Experte Tino Sauer (links) zeichnet den Chef der Agrar GmbH in Gamstädt, Bernhardt Göring, mit der Plakette "schwalbenfreundliches Haus" aus. Bildrechte: MDR/Michael Hesse