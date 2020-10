Ein Pferd ist in Ballstädt im Landkreis Gotha offenbar Opfer eines Tierquälers geworden. Das Tier wurde laut Polizeiangaben am Samstag schwer verletzt auf einer Weide am Ascharaer Weg gefunden. Alles deute darauf hin, dass das Tier vorsätzlich verletzt worden sei, hieß es. Das Pferd musste eingeschläfert werden.