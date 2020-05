Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat der Revision der Angeklagten des Ballstädt-Überfalls stattgegeben. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen sieht der BGH in dem Urteil des Landgerichts Erfurt Formfehler. Im Mai 2017 hatten die Richter in der Thüringer Landeshauptstadt gegen neun Männer und eine Frau Haftstrafen zwischen 26 Monaten und dreieinhalb Jahren verhängt. Ein Täter bekam eine Bewährungsstrafe, vier weitere Tatverdächtige wurden freigesprochen. Daraufhin hatten die verurteilten Täter Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt. Nach drei Jahren haben die Karlsruher Richter dieser nun stattgegeben. Damit muss der Fall noch einmal komplett neu verhandelt werden.