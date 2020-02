Mehr als einen Monat lang baut die Deutsche Bahn zwischen Mechterstädt im Landkreis Gotha und Eisenach an der Bahntrasse. Vom 13. Februar bis zum 21. März wird auf einem zehn Kilometer langen Abschnitt der sogenannte Bahnseitenweg erneuert. Auch auf Brücken wird gearbeitet, damit sie tauglich sind für Zuggeschwindigkeiten von 200 Kilometern pro Stunde. Für den Zugverkehr steht ab Montag, dem 18. Februar, nur noch ein Gleis zur Verfügung. Das schränkt Bahnkunden deutlich ein.

Auch ICE-Züge werden umgeleitet. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Einige wenige fallen zeitweise zwischen Gotha und Eisenach ganz aus. Dabei gelten die abweichenden Fahrzeiten gerade für Züge am frühen Morgen und am frühen Abend nicht durchgehend, sondern jeweils nur für vier bis fünf Tage. Frühere Abfahrzeiten gibt es auch bei einzelnen Zügen der Strecke Göttingen-Erfurt-Gera-Glauchau (RE 1).



Ab Dienstag betreffen die Bauarbeiten auch den Fernverkehr. So werden einige ICE-Züge von Berlin über Halle und Erfurt nach Frankfurt/Main weiträumig umgeleitet. Nach Angaben der Bahn kann sich die Reisezeit dadurch um bis zu 45 Minuten verlängern. Bis zu zehn Minuten mehr müssen Passagiere auf der Line Berlin beziehungsweise Dresden-Leipzig-Erfurt-Fulda-Frankfurt/Main und weiter bis Stuttgart oder Mainz einplanen.