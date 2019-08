Thüringen Bauernverband beantragt Abschuss der Ohrdrufer Wölfin

Der Thüringer Bauernverband beantragt am Freitag offiziell den Abschuss der Wölfin von Ohrdruf. Der Antrag solle am Vormittag beim Umweltministerium abgegeben werden, sagte Anne Byrenheid vom Bauernverband MDR THÜRINGEN. Damit macht sich der Bauernverband für die Weidetierhalter im Land stark. Besonders die Schäfer leiden – trotz höherer Sicherheitsvorkehrungen – unter den Angriffen der Wölfin.

Diese hatte in diesem Jahr erneut Junge zur Welt gebracht, die von einem Haushund abstammen. Für die Landwirte sind spätestens damit die Kriterien erfüllt, die einen Abschuss – oder im Verwaltungsdeutsch "die Entnahme" der an sich streng geschützten Wölfin rechtfertigen. Sie zeige untypischen Verhalten, indem sie sich bereits zum zweiten Mal mit einem Haushund gepaart hat, sind die Landwirte überzeugt. Sie überspringe auch die neuen höheren Zäune von 1,20 Metern Höhe, die von den Schäfern rund um Ohrdruf noch extra mit Flatterband versehen worden waren. Und sie stelle die Schäfer vor existentielle Herausforderungen – so einige der Punkte in der Begründung des Antrags.