Eine Darstellung des Liebesgottes Amor ist nach 75 Jahren in die Kunstkammer von Schloss Friedenstein in Gotha zurückgekehrt. Die knapp zwölf Zentimeter hohe Schnitzerei auf einem Sockel zeigt Amor mit seinem Bogen. Er gehört zu einer Gruppe aus vier Figuren, die nachweislich seit dem Jahr 1754 zum Inventar der Gothaer Kunstkammer gehörte.

Der Amor gehört zu einem Ensemble aus vier Bernstein-Figuren. Bildrechte: MDR/Stiftung Schloss Friedenstein Gotha/Susanne Hörr

Im Zweiten Weltkrieg verschwand die kleine Figur aus einer eingelagerten Kiste in der Fürstengruft. Sie wurde später auf dem Kunstmarkt verkauft. Das St. Annen-Museum in Lübeck hatte sie im Jahr 1950 erworben und gab sie jetzt an die Stiftung Schloss Friedenstein zurück. Die Lübecker Museumsleiterin Dagmar Täube sagte, sie freue sich, dass ihr Haus einen kleinen Beitrag leisten könne, die Sammlungen des Gothaer Schlosses zu vervollständigen. Der Gothaer Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke dankte für die Rückgabe. Mit jedem Stück, das nach Gotha zurückkehre, erhalte die Sammlung ein Stück ihrer Strahlkraft zurück, sagte er.