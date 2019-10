Mit dem Preisgeld von 10.000 Euro soll der sogenannte MINT-Bereich erweitert werden. Die Stärkung mathematisch-naturwissenschaftlicher Angebote soll die jungen Bibliotheksnutzer für die Zukunft rüsten, erklärt Bibliotheksleiterin Nicole Ströhrmann MDR THÜRINGEN - noch ein wenig im Freudentaumel. Kind- und jugendgerechte Werkstätten sollen entstehen, in denen an Mikroskopen und Robotern, mit Lego- und Elektrobaukästen die Welt erkundet werden kann. In diesen "Hobbykellern des digitalen Zeitalters", wie Ströhrmann sie nennt, will die Bibliothek auch Mädchen für Ingenieurberufe begeistern.