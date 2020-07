Kirschkuchen mit Streuseln, Kirschpfanne, Kirschsaft... es schmeckt mir alles. Aber am liebsten esse auch ich natürlich die Kirschen direkt vom Baum. Wo wäre ich also richtiger als in Thüringens größtem Obstanbaugebiet auf der Fahner Höhe? Ich treffe mich mit Jörg Dornberger von der Fahner Obst GmbH in der Selbstpflückplantage für Sauerkirschen. 2.000 Kirschbäume stehen hier. Ich kann wählen zwischen vier Sorten - Achat, Ungarische Traubige, Schattenmorelle und Saphir.

Meister im Kirschkernspucken

Ist Meister im Kirschkern-Weitspucken, aber Sauerkirschen sind ihm zu sauer: Jörg Dornberger. Bildrechte: MDR/ Sandra Voigtmann Mit Jörg Dornberger ist gut Kirschen essen. Denn auch er mag die Kirschen am liebsten direkt vom Baum. Wir kosten uns also durch die Reihen. Er mag alle Sorten. Ich mag am liebsten die Sorte Saphir, angeblich die sauerste Sorte. Ich finde die Schattenmorellen saurer. Natürlich fotografieren wir unsere Sauerkirschgesichter. Und treten gegeneinander an im Kirschkernweitspucken. Dass ich gegen einen Spuckmeister antrete, verrät mir Jörg Dornberger nicht gleich. Er habe schon die Meisterschaften beim Kirschlauf auf der Fahner Höhe gewonnen. In seiner Altersklasse, fügt er schmunzelnd hinzu. Was soll's. Ich wage es trotzdem. Eins, zwei, drei und die Kerne fliegen. Meiner jetzt nicht ganz so weit. Der von Herrn Dornberger scheint bis nach Kleinfahner unterwegs zu sein. Ich gebe mich also geschlagen.

Ernte stand auf Messers Schneider

Hat im Weitspucken verloren, steht im Gesicht-Verziehen keinem etwas nach: MDR-Reporterin Sandra Voigtmann. Bildrechte: MDR/ Sandra Voigtmann Doch bei all dem Spaß, zum Lachen ist Dornberger in diesem Jahr nicht, wenn er auf die Kirschernte schaut. Das Wetter hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt er. Alles habe auf Messers Schneide gestanden. Die Spätfröste im Frühjahr vernichteten in Gierstädt fast die gesamte Süßkirschenblüte und in Döllstädt fast alle Blüten an den Sauerkirschbäumen.



Nur wenige Kilometer entfernt in Tiefthal haben sich die Fröste gar nicht ausgewirkt. Dort hingen die Süßkirschenbäume voller großer roter Früchte, sagt er. Und dann haben drei Tage Regenwetter in der Erntezeit auch noch viele Süßkirschen platzen lassen. Der Ernteverlust war in diesem Jahr also besonders hoch. Dreiviertel weniger Süßkirschen als sonst und damit gerade einmal 400 Tonnen.

Etwas besser sieht es bei den Sauerkirschen aus. 45.000 Bäume hat die Fahner Obst GmbH. Geplant war hier eine Ernte von 1.000 Tonnen. Immerhin mehr als 450 Tonnen und damit knapp 50 Prozent sind es geworden. Den Ernteverlust bei den Kirschen hofft Dornberger noch wettmachen zu können - mit der Apfelernte.

Selbstpflücken liegt im Trend