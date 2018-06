Innenraum ausgebrannt: Hoher Schaden bei Brand in Sportlerheim in Ingersleben

Der Innenraum des Sportlerheims wurde völlig zerstört. Bildrechte: MDR/Wichmann TV

Der Innenraum ist nahezu komplett ausgebrannt, Tische und Stühle nur noch Schutt und Asche. Bei einem Brand im Sportlerheim Ingersleben am frühen Dienstagmorgen ist hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei geht von mehr als 200.000 Euro aus. Der Dachstuhl des Gebäudes hatte kurz nach fünf Uhr am Morgen in Flammen gestanden. Angaben zufolge hatte ein Hundebesitzer das Feuer bemerkt, als er mit seinem Tier unterwegs war. Daraufhin habe er die Feuerwehr gerufen. Etwa zwei Stunden dauerte es, ehe der Brand gelöscht war. Ein hinter dem Gebäude stehender Gastank wurde von der Feuerwehr gesichert. Die Ursache ist derzeit noch unklar, Brandermittler wollen im Laufe des Tages mit den Ermittlungen beginnen.