Brandstiftung Kripo ermittelt nach Autobränden in Gotha

Nach dem Brandanschlag auf mehrere Autos in Gotha ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. In der Nacht zu Sonnabend hatten in der Stadt fünf Autos gebrannt - vier in der Schönen Allee und eines in der nicht weit entfernten Gotthardstraße. Der Notruf war laut Feuerwehr um 23.15 Uhr eingegangen.