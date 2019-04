PFC-Chemikalien PFC ist die Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Diese Stoffgruppe umfasst mehr als 3.000 verschiedene Stoffe. Einige dieser Chemikalien können, da sie nicht natürlich vorkommen, von der Natur nicht abgebaut werden und sich daher beispielsweise im Boden anreichern. Laut Umweltbundesamt sind einige PFC-Chemikalien gesundheitsschädigend für den Menschen. PFC-Chemikalien werden in vielen Produkten verwendet, unter anderem in Feuerlöschschaum, in Wachsen und Schmiermitteln, Pestiziden und Baustoffen. Der Mensch nimmt PFC hauptsächlich über Nahrung oder durch Trinkwasser auf. Quelle: Umweltbundesamt