Die Bundeswehr verabschiedet heute Soldaten und Soldatinnen des Aufklärungsbataillons 13 aus Gotha in den Auslandseinsatz. Dazu wird es am Nachmittag in Mühlberg einen Verabschiedungsappell geben, an dem auch der Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37, Brigadegeneral Gunnar C. Brügner, erwartet wird. Das Gothaer Bataillon gehört zu der Brigade, die ihr Hauptquartier in Sachsen hat. Außerdem werden Politiker aus Landtag und Kommunen erwartet.

Aufklärer liefern Informationen für UN-Hauptquartier

Gepanzerte Fahrzeuge des Typs Fennek der Aufklärer in Gotha Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt Nach Angaben der Bundeswehr wird die 3. Kompanie des Bataillons mit 120 bis 130 Mann ab März in Mali im Einsatz sein. Dort sind die Gothaer Aufklärer Teil des Bundeswehr-Kontingents für die UN-Mission Minusma. Der größte Teil des deutschen Kontingents ist in Gao im Nordosten des Landes stationiert. Von dort aus sammeln die Aufklärer mit unbemannten Drohnen und auf Patrouillen zu Fuß und mit Fahrzeugen Informationen über Bewegungen etwa von Milizen oder Terrorgruppen, aber auch über Flüchtlingsströme und anderes mehr. Diese Informationen werden laut Bundeswehr dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in Bamako zur Verfügung gestellt.

Das Mandat der Bundeswehr schließt einen bewaffneten Einsatz der Bundeswehr in Mali aus. Das gilt auch für die zweite Mission, an der die Bundeswehr vor Ort beteiligt ist - die Ausbildungsmission EUTM der Europäischen Union. Diese hat die Aufgabe, die malische Armee auszubilden. In den beiden Mali-Missionen seien derzeit rund 1.000 deutsche Soldaten und Soldatinnen im Einsatz, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr MDR THÜRINGEN. Rund 850 davon seien in der Mission Minusma eingebunden.

"Fragile" Lage in Mali

Das westafrikanische Land Mali wird seit Jahren durch Konflikte zwischen Regierung, islamistischen Milizen und der Bevölkerungsgruppe der Tuareg destabilisiert. Im Norden des Landes hatten islamistische Milizen im Jahr 2012 einen eigenen Staat ausgerufen, mit der Hauptstadt Gao. Im Jahr darauf hatte Frankreich militärisch in den Konflikt eingegriffen und die Islamisten zurückgedrängt. 2015 schlossen die Konfliktparteien ein Waffenstillstands-Abkommen, dessen Einhaltung die UNO mit ihrer Minusma-Mission überwacht.

Zur Ausstattung des Aufklärungsbataillons gehören auch unbemannte - und unbewaffnete - Drohnen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt Die Situation im Land wird von der Bundeswehr als "fragil" eingeschätzt. Sie habe sich zuletzt verschlechtert, sagte der Sprecher des Einsatzführungskommandos dem MDR. Im Januar dieses Jahres waren zwei belgische Armeepatrouillen in Sprengfallen geraten. Dabei wurden mehrere Soldaten verletzt. Die belgischen Aufklärer sind Teil der größtenteils von der Bundeswehr gestellten Aufklärungskompanie in Gao. Der Sprecher des Einsatzführungskommandos sprach von einer "erheblichen Bedrohungslage". Die deutschen Soldaten seien aber auf ihren Einsatz intensiv vorbereitet worden.

Einsatz in Litauen

Bei dem Appell in Mühlberg werden auch Soldaten und Soldatinnen aus Gotha in den Einsatz nach Litauen verabschiedet. Dort stellt die Bundeswehr seit einigen Jahren die Führung und den größten Teil der Truppen eines Nato-Bataillons. Hintergrund ist die Enhanced Forward Presence (EFP) der Nato, die auf Abschreckung gegenüber Russland zielt. Anlass war die Annexion der Krim durch Russland. Dabei stellt die Nato seit Anfang 2017 in den drei baltischen Ländern Litauen, Lettland und Estland sowie in Polen jeweils 1.000 Mann starke Bataillone, die dort permanente Manöver mit den einheimischen Armeen durchführen.

In Litauen waren seit vergangenen Sommer rund 500 Soldaten aus Thüringen im Einsatz, vor allem Angehörige des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen. Sie werden nun von Panzergrenadieren aus Sachsen abgelöst sowie von Angehörigen des Aufklärungsbataillons 13 in Gotha. Die Truppen der Nato-Bataillone werden alles sechs Monate ausgetauscht, da die Nato sich in Verträgen mit Russland verpflichtet hatte, auf dem Gebiet der ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes keine Truppen dauerhaft zu stationieren.