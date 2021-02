Karneval geht auch von zu Hause, das haben sich die Mitglieder des Creuzburger Carnevals Clubs gedacht und so findet ihre Festsitzung nun auf YouTube statt. Das närrische Treiben beginnt am Samstag, 13. Februar, um 19:31 Uhr.

Der Dorndorfer Karnevalsclub und der KCK Kieselbach haben sich zusammengetan, um einen karnevalistischen Gottesdienst zu veranstalten. Zu sehen ist das Spektakel am Sonntag, 14. Februar, um 10 Uhr sowohl auf der Website des Evangelischen-Lutherischen Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach als auch auf der des Rhönkanals .

Nicht nur im Wartburgkreis und Eisenach sind Helaurufe zu hören, sondern auch im Landkreis Gotha. Statt Karnevalsumzügen durch die Stadt oder Live-Partys veranstaltet der Carnevals-Club-Gotha-Siebleben ein Stubenfasching. Dafür haben die Jecken extra eine Internetseite ins Leben gerufen: Am Samstag, 13. Februar, geht das närrische Programm mit Höhepunkten der letzten 50 Jahre online.

Büttenabende gibt es ebenfalls in diesem Jahr, und zwar beim Tambacher Faschingsclub. Die Narren haben die letzten fünf Jahre in vier Videos zusammengefasst. Die ersten beiden sind bereits auf YouTube zu sehen. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Februar, folgen jeweils um 19:11 Uhr weitere Büttenabende.