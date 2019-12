MDR vor Ort Das Gothaer Festmenü

4- 6 dicke große bunte Möhren, geschält und in ½ cm dünne Scheiben geschnitten 40g kalte Butter 3 EL Zucker Etwas Salz 1 Glas Weißwein 2 Tasse Gemüsebrühe 1 Bund glatte Petersilie

1 kleine Schale voll gehackter gerösteter Haselnüsse (Nüsse dafür auf einem Blech ausgebreitet ohne Fett im heißen Ofen oder in einer Pfanne anrösten)

1 kleine Schüssel Semmelbrösel, die vorher in ausreichende Butter in der Pfanne geröstet wurden

Etwas Salz

Thüringer Kloßmasse