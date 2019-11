Der Gothaer Feuerwehrchef Andreas Ritter fordert den Rücktritt von Lars Oschmann als Vorsitzender des Thüringer Feuerwehrverbandes. Hintergrund ist unter anderem ein offener Brief des Verbandes, in dem Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) heftig kritisiert wurde. In dem Brief wurde Maier Ende Oktober vorgeworfen, die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr in Misskredit gebracht zu haben.

Andreas Ritter Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das treffe nicht zu, sagte Ritter. Er könne die Vorgehensweise des Verbandsvorstandes nicht nachvollziehen und distanziere sich von dem Schreiben. Außerdem warf Ritter Oschmann vor, seine Funktion im Wahlkampf missbraucht zu haben. So habe er sich nicht nur als CDU-Kandidat für den Landtag in Einsatzuniform fotografieren lassen, sondern sich wenige Tage vor der Landtagswahl mit dem Brief an den Innenminister auch in persönlicher Form in den Wahlkampf eingeschaltet. Oschmann habe damit die politische Neutralität verletzt und eine rote Linie überschritten, sagte der Gothaer Feuerwehrchef.

Der Thüringer Landesfeuerwehrverband hatte in dem offenen Brief Innenminister Maier vorgeworfen, die Sorgen und Nöte des Verbands nicht ernst zu nehmen und dessen Arbeit zu missachten. Maier soll zuvor bei einem Feuerwehrtreffen in Bad Lobenstein geäußert haben, dem Verband seien nur neue Uniformen wichtig.

Kreisbrandinspektoren fordern sachliche Debatte

Der Kreisbrandinspektor des Ilm-Kreises, Sebastian Arnold, forderte eine sachliche Diskussion und einen konstruktiven Austausch des Innenministeriums mit dem Landesfeuerwehrband. Er forderte aber auch, die Anliegen der Feuerwehr nicht für Parteiinteressen zu missbrauchen. Landesfeuerwehrverband und Innenministerium sollten im Auge behalten, dass Thüringen gut ausgestattete und moderne Feuerwehren brauche. Zudem sollten beide das Ehrenamt würdigen. Der Kreisbrandinspektor des Landkreises Eichsfeld, Silvio Lobing, gab an, sich nicht an einer öffentlichen Diskussion beteiligen zu wollen.

Lars Oschmann Bildrechte: imago/Karina Hessland Lars Oschmann sagte MDR THÜRINGEN, die Rücktrittsforderung sei ihm bekannt. Er habe Andreas Ritter deshalb ein Gespräch angeboten, das Angebot habe dieser jedoch abgelehnt - ohne Angabe von Gründen. Oschmann kündigte an, die Vorgänge rund um den Offenen Brief an den Innenminister aufzuarbeiten. Am 2. Dezember werde es in Erfurt ein Treffen mit den Kreis- und Stadtfeuerwehrverbänden geben.