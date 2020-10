Die Herkunft von 30 menschlichen Schädeln wird im Zuge eines Forschungsprojekts der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha untersucht. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg hat den Antrag genehmigt. Die Schädel stammen aus dem heutigen Indonesien und wurden in den Jahren 1864 bis 1880 von Reisenden mitgebracht und in die Stiftung aufgenommen.