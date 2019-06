Starkregen hat in der Nacht zu Mittwoch das Schwimmbecken des Freibades in Winterstein (Landkreis Gotha) mit Schlamm und Geröll geflutet. Mehr als zehn Stunden brauchten die Kameraden der Feuerwehr Waltershausen um mit ihren Pumpen das Becken zu leeren. David Müller, Angestellter der Stadt Waltershausen, wird wohl noch einige Tage mit Schaufel, Besen und dem Hochdurckreiniger zu sehen sein, um den letzten Schlamm zu beseitigen.

Doch trotz des hohen Aufwandes spricht Gunther Brand von der Feuerwehr Waltershausen, von Glück. Denn das Schwimmbecken war zum Zeitpunkt des Starkregens noch nicht mit Wasser gefüllt. So konnte sich der Unrat im Becken sammeln und wurde nicht in das Unterdorf gespült. Am Freitag wird ein Spezialfahrzeug noch Reste des Schlamms im Freibad entfernen. In den nächsten Tagen heißt es für David Müller dann weiterhin: Alles wieder reinigen, nach weiteren Schäden suchen und eventuell das Becken mit Wasser füllen. Denn am 1. Juli soll das Bad schon wieder öffnen.