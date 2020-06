Der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch vor den fünf Gemälden der niederländischen Malerei, die 1979 in Gotha gestohlen und 40 Jahre später zurückgegeben worden waren. Im Beisein Kreuchs, der die Verhandlungen zur Rückgabe der Bilder geführt hat, wurden die Bilder am Freitag in Berlin erstmals seit ihrem Verschwinden wieder öffentlich gezeigt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann