Dann werden sie wieder abgehängt und wechseln in die Werkstätten der Restauratoren - in Gotha und anderswo, denn nicht alle Bilder können in Gotha selbst aufgearbeitet werden, heißt es. Das ehrgeizige Ziel des Museums ist es, die fünf restaurierten Bilder in einer für Mai, Juni 2021 angekündigte Sonderausstellung zeigen zu können. Mehr Informationen zum Zustand der Bilder, wie die Bilder wieder aufgetaucht sind und wie es mit den Gemälden weiter geht, werden am Montag in einer Pressekonferenz in Gotha bekannt gegeben, die MDR THÜRINGEN hier im Livestream ab 11:25 Uhr überträgt.