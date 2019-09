Sie stöbern in alten Kirchenbüchern, fotografieren Gräber und einige schicken auch DNA-Proben ein. Noch nie waren so viele Menschen auf der Suche nach ihren Wurzeln. Und noch nie war Ahnenforschung so einfach. 500 Gäste aus aller Welt kamen vom 13. bis zum 15. September zum 71. Deutschen Genealogentag in Gotha, um über die Zukunft der Genealogie zu sprechen. Diese Zukunft verheißt die Vernetzung riesiger Datenmengen im Internet.

Christian Kirchner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Die Genealogie ist im Umbruch", sagt Christian Kirchner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V. Der Verein mit rund 180 Mitgliedern will sich zukunftsfähig aufstellen. Und DNA-Bestimmungen zählen da ganz bestimmt dazu. 45 Millionen Stammbäume hat das israelische Unternehmen MyHeritage bereits zusammengestellt, vier Milliarden Profile erfasst. 100 Millionen Nutzer haben schon auf die Dienste von MyHeritage zurückgegriffen. Am Stand in Gotha wurden während des Deutschen Genealogentags auch DNA-Kits verteilt. Zwei Wattestäbchen, etwas Speichel - viel mehr braucht es nicht, um erfahren, wo in der Welt die Vorfahren gelebt haben und wohin sie ausgewandert sind. Nach drei bis vier Wochen kommt dann das Ergebnis aus einem Labor in Texas. Dank DNA-Test konnten erst kürzlich Zwillinge zusammengeführt werden, die als Babys in Korea ausgesetzt wurden und nichts voneinander wussten, erzählt eine Sprecherin.

Über die Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen (AGT) Die Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V. besteht seit 1984. Der Verein zählt derzeit rund 180 Mitglieder. Sie kommen aus Thüringen, aus ganz Deutschland, einige auch aus den USA, aus Kanada, der Schweiz, Brasilien oder Äthiopien.



Jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr können sich Interessierte im "Haus der Genealogie" in Gotha am Brühl 4 informieren, wie man z. B. Ahnenblätter oder Stammbäume erstellt. Ahnenforschungsprofis helfen beim Entziffern alter deutscher Handschriften. Regionalgruppen gibt es im Eichsfeld, im Weimarer Land, in Mühlhausen, Bad Langensalza, Erfurt, Arnstadt, Gotha, Eisenach sowie Südthüringen.

Erfahrene Ahnenforscher wie Christian Kirchner finden DNA-Analysen allerdings datenschutzrechtlich heikel. Sie lieben den Geruch alten Papiers in staubigen Archiven. Mehr als 4.000 Vorfahren hat der Thüringer Familienforscher auf herkömmliche Art ausfindig gemacht. Jetzt hilft er anderen Mitgliedern "tote Punkte" im Familienstammbaum zu überwinden.

Vor 20 Jahren musste er noch zum Pfarrer fahren, in Kirchenbüchern wühlen und alles von Hand abschreiben, berichtet Kirchner. Das ist Geschichte. Die Evangelische Kirche in Deutschland lässt ihre Kirchenbücher im Internet veröffentlichen. 90.000 Kirchenbücher mit 30 Millionen Seiten hat ARCHION bereits online gestellt. Weitere Einträge aus Thüringen sollen ab Jahresende folgen.