Gotha: Mehr als 200.000 Euro sollen in Justizzahlstelle veruntreut worden sein

Weil die formelle Anklage zwar erhoben, aber vom Gericht noch nicht angenommen wurde, halten sich die Behörden derzeit noch bedeckt. Doch aus Justizkreisen ist zu vernehmen, dass sie vor allem bei Bargeschäften mogelte. Zahlte etwa ein Schuldner 1.000 Euro auf das Gerichtskonto ein, habe die Mitarbeiterin nur 500 Euro gebucht. Den Rest behielt sie, so heißt es aus Justizkreisen. Zugleich soll sie die Forderung als bezahlt abgehakt haben. Weil über Jahre niemand in Gericht und Thüringer Justizministerium die Höhe der Forderungen an die Schuldner mit den eingezahlten Summen verglich, blieben die Taten unentdeckt. Die Konten waren ja immer ausgeglichen. Die Mitarbeiterin bestreitet die Vorwürfe.



Ironie des Schicksals: Auf die Spur der mutmaßlichen Täterin führte die Revisoren des Landgerichtes Erfurt keine weitere Privatentnahme, sondern ein lapidarer Buchungsfehler. Die Kontrolleure hatten sich für eine Stichprobe die Ein- und Ausgaben eines zufällig ausgewählten Tages angeschaut. Es fehlten 50 Cent in der Kasse, erzählt man sich in Justizkreisen. Daraufhin wurden die Kontrollen ausgeweitet - und der sechsstellige Fehlbetrag wurde entdeckt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Untreue in besonders schwerem Fall sowie Betrug in besonders schwerem Fall vor. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und bis zu zehn Jahren.