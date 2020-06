Ein Gleitschirmflieger ist in Bad Tabarz (Landkreis Gotha) bei einem Absturz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, hatte der 51-Jährige am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fluggerät verloren.

Bildrechte: dpa