Josef von Gadolla: Toter Retter der Stadt Gotha wird Ehrenbürger

Bei einem Festakt am Mittwoch wird Josef Ritter von Gadolla zum Ehrenbürger der Stadt Gotha ernannt. Der in Graz geborene Wehrmachtsoffizier gilt als Retter der Stadt: Als die US-Armee Anfang April 1945 in Thüringen vorrückte, ließ von Gadolla weiße Fahnen hissen. Damit verhinderte er als "Kampfkommandant" Gothas, dass die Stadt durch Bombenangriffe zerstört wurde.

Der Wehrmachtsoffizier Josef von Gadolla ließ in Gotha weiße Fahnen zum Zeichen der Kapitulation hissen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aufgrund dieser mutigen Tat verdankten tausende Menschen Gadolla ihr Leben, sagte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch. Sein eigenes Leben konnte der Offizier nicht retten: Josef Ritter von Gadolla wurde bei dem Versuch, die Stadt an die Amerikaner zu übergeben, von Truppen der Wehrmacht festgenommen und nach Weimar gebracht. Dort wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Gotha wurde dennoch kampflos an die US-Armee übergeben und entging damit größeren Zerstörungen.



Das Unrechtsurteil der Nationalsozialisten gegen ihn wurde Ende 1997 aufgehoben. Seitdem gilt von Gadolla auch offiziell als rehabilitiert. Schon vor über 20 Jahren hatte der Stadtrat geprüft, dem früheren Stadtkommandanten die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Allerdings widersprach es der damaligen Rechtsauffassung, verstorbene Personen auf diese Weise zu ehren. So erhielt er den Titel "Verdienter Bürger der Stadt". Erst im vorigen Jahr gab das Innenministerium grünes Licht. Die Ehrenbürgerwürde wird ihm am 16. Mai verliehen, weil Gadolla vor genau 75 Jahren nach Gotha versetzt wurde. Eine Straße trägt bereits seinen Namen. Künftig sollen Schüler das Leben Gadollas weiter erforschen und die Zusammenarbeit mit seinem Geburtsort Graz in Österreich soll vertieft werden.