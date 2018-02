Elflein ist 26 Jahre alt. Er war mit 14 in die Junge Union eingetreten. Seit 2008 ist er Kreisvorsitzender der Jungen Union, erst 2017 wurde er wiedergewählt. 2015 war Elflein von der CDU im Kreis Gotha bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, während seiner Zeit als Geschäftsführer der CDU-Kreistagsfraktion in die Kasse gegriffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Verfahren wegen Untreue, Betrug, Unterschlagung und Datenmanipulation. Im Sommer 2017 wurde das Verfahren eingestellt. Elflein zahlte im Gegenzug 3.000 Euro.

In der Jungen Union will Elflein bleiben, was wegen der Trennung der Nachwuchsorganisation von der CDU möglich ist. Elflein sagte, auch sein Amt als Junge-Union-Kreisvorsitzender werde er mindestens bis zur nächsten Wahl 2019 ausüben. Zudem bleibe er Kreistagsabgeordneter ohne Partei- und Fraktionszugehörigkeit und ehrenamtlicher Vizebürgermeister von Günthersleben-Wechmar. Elflein sagte dazu, für die kommunalpolitische Arbeit sei ein Parteibuch nicht zwingend. Er werde seine Arbeit vor Ort unabhängig, aber in Sinne der CDU fortsetzen. Mit den CDU-Mitgliedern in der Gemeinde arbeite er sehr gut zusammen und wolle dies auch als parteiloser Mandatsträger fortsetzen.