Es war eine verregnete dunkle Nacht vom 13. auf den 14. Dezember 1979. Mit Steigeisen über einen Blitzableiter und dann durch ein Fenster stiegen die Täter in die zweite Etage des Schlossmuseums ein. Bereits 1978 hatte es in und um Gotha eine Einbruchserie in Kirchen und ein Uhrengeschäft gegeben, bei der es die Diebe auf Kunstgegenstände abgesehen hatten. Dreimal versuchten Unbekannte auch, ins Schlossmuseum in Gotha einzubrechen - Ende 1979 gelang es ihnen. Dabei wurden die fünf Gemälde samt Rahmen gestohlen. Das sei ungewöhnlich, sagen Experten. Üblicherweise würden Kunstdiebe wegen des besseren Transports die Bilder aus den Rahmen trennen oder schneiden. Nicht so in Gotha. Beim Diebstahl stürzte eines der Bilder - das Gemälde der Heiligen Katharina - in die Tiefe. Dabei ging der Rahmen zu Bruch.