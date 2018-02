Verschollenes Kunstwerk Prunkvoller Elfenbeinhumpen wieder in Gotha zu sehen

Hauptinhalt

In den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg war es aus den Friedensteinschen Sammlungen in Gotha verschwunden, tauchte 2015 im Kunsthandel auf und wurde im Mai 2017 versteigert: ein prunkvolles Trinkgefäß mit Elfenbeinschnitzereien und Goldschmiedearbeiten. Jetzt kehrte es in die Kunstkammer des Schlosses zurück - dank großzügiger Spender.

von Ruth Breer