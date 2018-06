Stau bis zu einer Stunde: Verkehrschaos legt Gotha lahm

In den nächsten Tagen soll sich die Lage entspannen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Aber warum wird gleich an mehreren Stellen gleichzeitig gebaut? Das hat mit Fördergeldern zu tun, sagte Bürgermeister Schmitz-Gielsdorf. Aktuell werde eine Summe von fünf Millionen Euro in Gotha verbaut. Dieses Geld wäre verfallen, hätten Stadt und Land die Arbeiten terminlich verschoben. Die Stadt habe im Herbst 2017 mit dem Land darüber geredet, die Fahrbahn-Sanierung der B247 erst 2019 in Angriff zu nehmen. Dann aber wäre das Geld woanders hingegangen. Die Arbeiten an der Bundesstraße sollen in zehn Wochen abgeschlossen sein.