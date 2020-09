In der Gemeinde Fischbach bei Waltershausen (Landkreis Gotha) ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN sagte, ist das Feuer in einem Gartenhaus ausgebrochen und auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Da auch Stroh in Brand geraten ist, kommt es derzeit zu starkem Rauch und Geruchsbelästigung. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.