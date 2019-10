Das Plateau des 916 Meter hohen Berges solle bis 2025 umgebaut werden, sagte Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Samstag. Damit schaffe das Land die Voraussetzung, um "die dringend benötigten privaten Investitionen in Gastronomie und Hotellerie" anzustoßen. In der Vergangenheit gab es bereits viele Ideen, wie der Große Inselsberg umgestaltet werden könnte.