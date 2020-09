Landkreis Gotha Keine Neuverschuldung für 2021 geplant

Der Landkreis Gotha will auch im kommenden Jahr ohne Neuverschuldung auskommen. Das sagte Landrat Onno Eckert (SPD) am Mittwochabend im Kreistag, wo er den Haushaltsentwurf für 2021 vorstellte. Insgesamt umfasst der Etat ein Volumen von gut 178 Millionen Euro.

Landrat Onno Eckert (SPD) stellte den Haushaltsentwurf im Kreistag vor Bildrechte: dpa

Dennoch soll es neben laufenden Großprojekten einige neue Vorhaben geben. Laut Eckert sind das unter anderem der Neubau der Schulsporthalle an der Grundschule in Hörselgau und Dachreparaturen an der Regelschule Neudietendorf. Zudem sollen an der Regelschule Molschleben die Sanitäranlagen modernisiert werden.