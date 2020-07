Das Trinkwasser am Hirzberg in der Gemeinde Herrenhof darf nicht abgestellt werden. Das hat das Thüringer Verwaltungsgericht in Weimar entschieden. Geklagt hatten mehrere Bewohner der Siedlung im Landkreis Gotha.

In der Siedlung in Herrenhof schwelt seit Jahren ein Streit ums Wasser. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann