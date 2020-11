Gotha 25.000 Euro für 17 Hundeklos - Stadt reagiert mit Abbau

Die aufgesammelten Hinterlassenschaften sollen Besitzer künftig in den vorhandenen Müllcontainern im Stadtgebiet entsorgen - oder in den Müllgefäßen direkt in den Haushalten, zu denen der Hund als Familienmitglied gehört. Eine Trennung der Entsorgung von Hundekot und normalem Müll sei weder angezeigt noch wirtschaftlich, so die Stadt.