Nein zu Gott beten sie nicht und gläubig sind sie vermeintlich auch nicht. Und dennoch: In Dachwig, Elxleben, Walschleben, Andisleben und Gebesee haben Insekten jetzt ihre eigene Kirche. Die Idee für das Gotteshaus aus Holz zum Wohlfühlen stammt vom Evangelischen Kirchenkreis im Geratal. .

"Insektenhotels kann jeder, Insektenkirchen gab es noch nicht", sagt Dirk Sterzig, Pferrer im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen. Viele Freiwillige, vor allem Familien und Kinder hätten in der Corona-Zeit geholfen, die Kirchen für die kleinen Tiere aufzubauen. Auch die Bundesgartenschau hat Interesse am Projekt angemeldet. Die ersten Käfer seien schon eingezogen. Auch andere Gemeinden in Thüringen planen Insektenkirche, um den Bestand zu pflegen und die Arten zu schützen.