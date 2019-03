Das Thüringer Umweltministerium hat die Jagd auf die verbliebenen Wolfsmischlinge im Kreis Gotha ausgeweitet. Nach Angaben des Landesjagdverbandes hat das Ministerium Teile mehrerer Jagdreviere am Rande des Truppenübungsplatzes Ohrdruf für die jeweiligen Pächter gesperrt. Sie dürfen Hochsitze nicht mehr betreten und müssen diese Jägern überlassen, die das Umweltministerium beauftragt hat.

Das Ministerium will noch im März den verbliebenen Hybriden-Rüden erschießen lassen, der mit seiner Mutter auf dem Truppenübungsplatz und in den angrenzenden Revieren unterwegs ist. Damit soll verhindert werden, dass er sich mit seiner Mutter paart. Nach Beobachtungen von Jägern besteht auch die Gefahr, dass er mit einer seiner möglicherweise in der Region verbliebenen Hybriden-Schwestern Nachwuchs zeugt.