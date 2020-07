Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat am Freitag ein Ermittlungsverfahren gegen zwei Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Tonna (Landkreis Gotha) eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht einer fahrlässigen Tötung durch Unterlassen, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf MDR-Anfrage.

Hintergrund ist der Suizid eines Strafgefangenen in der JVA vor knapp zwei Wochen. Nach MDR-Recherchen hatte sich der 30-Jährige mit seiner Jogginghose erdrosselt. Die Selbsttötung geschah in einer Zelle, die mit einer Videokamera dauerhaft überwacht wird. Die Bilder werden in die Zentrale übertragen. Warum die beiden Bediensteten dort den Suizid nicht bemerkten und einschritten, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Dazu sollen auch die beiden Beschuldigten noch gehört werden.