Tambach-Dietharz: Pläne für neues Pumpspeicherwerk gestoppt

Der Stadtwerke-Verbund Trianel hat seine Planung für ein neues Pumpspeicherwerk an der Schmalwassertalsperre bei Tambach-Dietharz im Landkreis Gotha gestoppt. Das bestätigte eine Sprecherin MDR THÜRINGEN. Bei einer Gesellschafterversammlung im April sei bereits beschlossen worden, die Projektentwicklung einzustellen. Grund seien fehlende wirtschaftliche Perspektiven. Auch ein ähnliches Projekt in Höxter in Nordrhein-Westfalen wird demnach nicht weiter verfolgt. Trianel und die verbundenen Stadtwerke wollen sich nun stärker auf den deutschlandweiten Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren.