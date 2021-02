Der Schaden an der Trinkwasser-Leitung für die Dörfer an der Fahner Höhe ist repariert. Wie das Landratsamt des Kreises Gotha mitteilte, wird der betroffene Netzabschnitt jetzt wieder befüllt und gespült. Spätestens am Dienstag soll das Wasser in Großfahner, Kleinfahner, Bienstädt, Gierstädt und Döllstädt wieder fließen.

Die betroffenen Bewohner wurden während der Havarie über Wasserwagen versorgt. Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt