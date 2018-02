Die Fahrstunde für seinen siebenjährigen Sohn auf einem Waltershäuser Parkplatz wird für den Vater teuer. Ihm droht eine empfindliche Geldbuße. Gerichte verhängen gegen Ersttäter in der Regel eine Strafe in Höhe eines Monatsgehalts, wie der Erfurter Staatsanwalt Hannes Grünseisen bestätigte. Am Sonntag hatte die Polizei den Siebenjährigen bei Fahrübungen auf einem Quad erwischt. Auf einem Parkplatz übter der Junge unter der Aufsicht seines Vaters das Fahren - natürlich ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.