Die neue Christusglocke wird am Sonntag in der Bergkirche von Tambach-Dietharz geweiht. Bildrechte: Pfarramt Crawinkel-Wölfis

Ein schweres Erbe, das auch fünf weitere Gemeinden in Thüringen tragen. Die Kirchgemeinde in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) entschied sich, die Christusglocke aus dem Jahr 1936 zu ersetzen. Das war nicht unumstritten. Es gab im Ort eine Unterschriftensammlung zum Verbleib der Glocke in Tambach-Dietharz. Doch eine Kirchenglocke läutet nicht nur zur vollen Stunde und gibt damit die Zeit an, so Pfarrer Reinhardt.

Sie lädt ein zum Gebet, zum Gottesdienst und sendet die Botschaft Christi in die Welt. Derartige Glocken-Inschriften passten nicht zu solchen Aufgaben. Eingeschmolzen werden sollte die Glocke aber nicht, sagte Pfarrer Lars Reinhardt. Sie steht seit September in der Ausstellung in Eisenach zum "Entjudungsinstitut".

Die neue Christusglocke wurde vor drei Wochen im November in Sinn im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis gegossen. Sie entspricht genau der Größe der alten Glocke und wiegt etwa 250 Kilogramm, so Pfarrer Reinhardt. Klanglich werde sie zu den anderen beiden Glocken, die bereits seit März 2017 wieder in der Bergkirche hängen, passen.

Die Schöpferglocke und die Vollenderglocke wurden bereits im Dezember 2015 im Rahmen der Restaurierung der Bergkirche neu gegossen in der Gießerei des Klosters Maria Laach in der Eifel. Sie wurden im September 2017 von der damaligen Landesbischöfin Ilse Junkermann geweiht.