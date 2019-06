Gierstädt Kirschen sind reif für die Ernte

In Thüringens größtem Anbaugebiet an der Fahner Höhe hat die Süßkirschenernte begonnen. Trotz vieler Frostnächte im Frühjahr seien reichlich Früchte am Baum, teilte der Erzeugerbetrieb Fahner-Obst in Gierstädt im Kreis Gotha mit.

Jede Menge Arbeit: Über 110.000 Bäume werden abgeerntet. Bildrechte: MDR/Lisa Wennemer