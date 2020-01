Die zurückgegebenen Gemälde des Gothaer Kunstdiebstahls 1979 werden am Freitag in Berlin erstmals seit 40 Jahren öffentlich gezeigt. Die fünf Gemälde, die niederländischen Alten Meistern zugeschrieben werden, stehen auf Staffeleien bei einer Pressekonferenz in Berlin. Vor wenigen Tagen hatte das Rathgen-Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin bestätigt, dass die Bilder echt sind.