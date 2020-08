Kunstdiebstahl 1979 in Gotha Gestohlene Gemälde waren jahrelang in Schmalkalden

Im Fall des spektakulären Kunstdiebstahls von Gotha im Jahr 1979 gibt es eine neue Spur. Die damals aus dem Schlossmuseum gestohlenen Gemälde Alter Meister befanden sich nach Recherchen von MDR THÜRINGEN bis Ende der 1980-er Jahre in Schmalkalden. Erst dann wurden sie nach Westdeutschland gebracht. Bislang war vermutet worden, dass die Kunstwerke noch in der Nacht des Diebstahls nach Westdeutschland geschmuggelt wurden.

Nach MDR-Informationen befanden sich die Gemälde stattdessen jahrelang auf einem Dachboden in Schmalkalden. Dorthin wurden sie vermutlich in einem blauen Pkw der Marke P70 gebracht. Später gelangten sie in die Bundesrepublik - auf welchem Weg, ist weiter unklar. Mutmaßlicher Dieb war ein Mann namens Rudi B. Allerdings gibt es zu seiner möglichen Täterschaft nur Indizien. Befragt werden kann der Mann nicht mehr, er starb vor vier Jahren. Er war 1986 aus der DDR ausgewiesen worden.