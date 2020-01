Foto vom eingeschlagenen Fenster. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Beispielsweise wurde nie mitgeteilt, wann der Rosenheimer Lkw über die Grenze nach Westdeutschland fuhr. Das zu ermitteln, wäre für die Staatssicherheit kein Problem gewesen. Auch das eingeschlagene Fenster wirft Fragen auf. Durch das Loch in der Scheibe wäre man nie mit der Hand an den Knauf gekommen, um es zu öffnen. In Zusammenhang mit dem Gothaer Kunstraub wurden auch zwei Todesfälle gebracht.



Zum einen war da der chinesische Trödelhändler aus Gotha, der erschlagen in seinem Geschäft gefunden wurde. Dann gab noch den Fall der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Schlossmuseums, die in Polen auf einer Geschäftsreise war. Sie wurde in ihrem Hotel in Polen tot in der Badewanne gefunden.



Der Kunstraub von Gotha bleibt ein Krimi. Es war der spektakulärste Kunstraub der DDR, dessen Details womöglich nie ganz aufgeklärt werden. Am Freitag aber könnte die Öffentlichkeit schon mehr über den Verbleib der Bilder in den letzten 40 Jahren erfahren.