40 Jahre Restaurierungsstau sind das eine. Die falsche Hängung mit ungünstigen Luftfeuchte- und Temperaturverhältnissen sind das andere. Sie haben die Bilder schneller altern lassen, so ein Stiftungssprecher. Besonders restaurierungsbedürftig ist das Gemälde von Ferdinand Bol "Bildnis eines alten Mannes". Es hat tiefe Risse, die vermutlich aus der Tatnacht stammen, so der Direktor Wissenschaft und Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein, Timo Trümper. Außerdem hat der alte Mann ein ziemlich hängendes Auge von einer früheren, missglückten Restaurierung, so Trümper. Auch das solle behoben werden.

Dem Bild "Heilige Katahrina" von Hans Holbein d.Ä. soll besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden, hieß es. Es ist das kleinste der zurückgekehrten Gemälde. Noch sei unklar, ob der derzeitige fast schwarze Hintergrund tatsächlich der Originalhintergrund ist oder ob sich andere Farbschichten darunter verbergen. Zum letzten Mal waren die fünf Gemälde heute unrestauriert und zusammen zu sehen. In sieben Monaten, im April 2021, sollen die umfangreichen Arbeiten an den Bildern beendet sein. Das kleinste der zurückgekehrten Gemälde: "Heilige Katahrina". Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Gemälde wurden gründlich untersucht

Bevor die Wahl auf einen Restaurator oder eine Werkstatt gefallen waren, wurden die Gemälde sehr gründlich untersucht. Angefangen über Röntgen- und Infrarotuntersuchungen bis hin zu genauem unter die Lupe nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde viel Zeit investiert. Es wurden anschließend Leistungsverzeichnisse erstellt zu jedem Bild und damit Restaurierungskonzepte erstellt. Verschiedenste Restauratoren und Werkstätten wurden angeschrieben und um Angebote gebeten.

Die Entscheidungen wurden genauestens abgewogen und diskutiert innerhalb der Stiftung. So solle nichts zurück oder schön restauriert werden, sagte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke. Und Timo Trümper, Kurator der Stiftung, fügte hinzu, dass in erster Linie der Blick auf das künstlerisch Wertvolle gelenkt werden soll. Historische Spuren werden durch die Restaurierung nicht unsichtbar werden, sollen aber erst in einem zweiten Blick erkennbar sein. Tiefe Risse: Besonders restaurierungsbedürftig ist das Gemälde von Ferdinand Bol "Bildnis eines alten Mannes" Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Restaurierung aus Eigenmitteln und Spenden

Die Kosten der Restaurierung aller fünf Gemälde belaufen sich nach Angaben der Stiftung Schloss Friedenstein auf 40.000 Euro. Es seien bereits über 20.000 Euro Spenden eingegangen, heißt es. Schon nach der einwöchigen Ausstellung der Rückkehrer im Januar im Saal der Niederländer des Herzoglichen Museums in Gotha gingen mehrere tausend Euro an Spenden ein, sagte Timo Trümper. Der Rest soll aus Eigenmitteln der Stiftung Schloss Friedenstein bestritten werden. Über weitere Spendengelder würde man sich freuen, hieß es. Npch stehen sie im Gothaer Perthes-Forum. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann