Im Juli 2018 trat eine Erbengemeinschaft über einen Anwalt an die Stiftung Schloss Friedenstein heran - mit dem Hinweis, die Bilder seien in ihrem Besitz. Wie sie dahin gelangten, ob sie tatsächlich echt sind und ob es noch andere Vorbesitzer gab, ist bislang nicht bekannt.

Zwar ist die Stiftung Schloss Friedenstein rechtlich Eigentümerin der Bilder, jedoch nicht Besitzerin. Die Gemälde müssten den Besitzern also abgekauft werden. Die Erbengemeinschaft verlangt offenbar gut fünf Millionen Euro, die Gotha aber nicht bereit ist zu zahlen. Einspringen könnte die Siemens-Stiftung - aber auch sie sieht nur zehn bis 15 Prozent des Marktwertes als übliche Ablöse an. Eine Ausstellung der alten Meister in der Thüringer Residenzstadt wird es also nur geben, wenn sich die Bilder als echt herausstellen und sich alle Parteien auf Summe einigen können.